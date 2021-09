Inrete Distribuzione Energia: da lunedì lavori sulla rete elettrica in prossimità di Pievepelago

I tecnici della società del Gruppo Hera saranno impegnati in lavori propedeutici alla realizzazione di un nuovo elettrodotto a servizio della zona artigianale. L’intervento, della durata di un mese circa, comporterà un investimento a carico di Inrete di 350.000 euro. Previste modifiche alla viabilità sulla via Giardini

Un nuovo elettrodotto in media tensione a servizio del territorio di Pievepelago; lo realizzerà Inrete Distribuzione Energia, la società del Gruppo Hera che gestisce l’attività di distribuzione del gas naturale e dell’energia elettrica in Emilia-Romagna, che da lunedì 6 settembre darà il via ai lavori.

Il nuovo elettrodotto consentirà un servizio ancora più efficiente a tutto il Comune, con particolare riferimento alla zona artigianale di Pievepelago.

L’intervento, autorizzato da Arpae Emilia-Romagna (l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia) e concordato con l’Amministrazione comunale di Pievepelago e la Provincia di Modena, comporterà un investimento, a carico di Inrete, di circa 350.000 euro.

Per permettere la realizzazione in sicurezza di questa prima fase dei lavori, che avranno la durata di un mese circa, il traffico in quella zona subirà variazioni. In particolare, da lunedì 6 a lunedì 13 settembre si effettuerà la chiusura totale al traffico, inclusi sabato e domenica, di via Giardini, dal km 100+60 al km 100+110 (dal ponte Battistella a via Rigone).

Da lunedì 13 i lavori proseguiranno dal Km 100+60 al Km 99+940 con traffico regolato da senso unico alternato, gestito da impianto semaforico.

Durante lo svolgimento di questi interventi non sono previste interruzioni del servizio alle utenze della zona.