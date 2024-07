Lavori la Ponte Vecchio: Iniziato il montaggio delle ultime travi di rinforzo

Oggi sono iniziati i lavori di montaggio delle ultime travi d’acciaio di rinforzo dell'impalcato del Ponte Vecchio. Questo segna un passo importante verso il completamento del progetto di consolidamento della struttura.

Dettagli dell'intervento

Dopo aver terminato la posa delle piastre di rinforzo e creato gli alloggi sulle pile, le nuove travi d’acciaio verranno installate per rafforzare ulteriormente il ponte. Questo intervento è fondamentale per garantire la sicurezza e la stabilità della struttura, che ha visto un intenso lavoro di preparazione e pianificazione.

Fasi finali e riapertura

Una volta completato il montaggio delle travi, si procederà con le prove di collaudo per verificare la resistenza e l’efficacia dei rinforzi. Queste prove sono essenziali per assicurarsi che il ponte possa sostenere il traffico veicolare in modo sicuro.

Al termine delle prove di collaudo, il Ponte Vecchio sarà riaperto al transito veicolare a senso unico alternato. Questa riapertura permetterà di ripristinare parzialmente la circolazione, riducendo i disagi per i residenti e migliorando la viabilità della zona.

Le autorità locali esprimono soddisfazione per il progresso dei lavori e ringraziano i cittadini per la pazienza dimostrata durante questo periodo di interventi. Il consolidamento del Ponte Vecchio è un progetto di grande importanza per la comunità, volto a garantire sicurezza e durabilità a una struttura storica fondamentale per la rete viaria locale.

La riapertura del ponte segnerà il completamento di un intervento significativo, confermando l’impegno dell’amministrazione nel miglioramento delle infrastrutture e nella sicurezza dei cittadini.