Interventi di manutenzione e aree verdi, lavori per 390 mila euro alla Sacca

Non solo la riqualificazione dell’aree verde in via Donati, con la realizzazione di un campo da calcetto, di un’area fitness, di un parcheggio con 22 posti e con il rinnovo della zona giochi per bambini, ma anche la realizzazione di un’altra zona fitness in via Boccaccio e di un pacchetto di interventi diffusi di manutenzione ordinaria del valore di 390 mila euro destinati ad aumentare il decoro un po’ in tutto il rione.

Sono le azioni messe in campo dal Comune di Modena che stanno interessando la zona Sacca, nel Quartiere 4, dove si sono recati questa mattina, giovedì 9 febbraio, il sindaco Gian Carlo Muzzarelli e l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Bosi insieme a tecnici comunali e delle aziende impegnate negli interventi per un sopralluogo volto a verificare lo stato di avanzamento dei lavori, che erano stati concordati nei mesi scorsi con il Quartiere a seguito di percorsi partecipati che hanno coinvolto residenti e associazioni.

Gli interventi di manutenzione, avviati in dicembre, riguardano soprattutto il ripristino di marciapiedi, banchine stradali, percorsi pedonali, cordoli e manti stradali, il rinnovo della segnaletica, delle panchine e di altri arredi urbani, la ricomposizione di aiuole ammalorate oltre a interventi di manutenzione del verde e ripristini di superfici dissestate a causa delle radici delle alberature.

In particolare, sono stati realizzati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria presso le aree verdi del quartiere, con potature e rialzi di alcune alberature, il diserbo di cordoli stradali, la rimozione di siepi e cespugli prospicienti via Cassiani e la sostituzione di diverse panchine. È stato eseguito il ripristino dei manti stradali, delle filette, delle cordonate e relativa segnaletica (dove necessario) in via Anderlini, via Bertoni, via Cassiani, via Paltrinieri, via delle Suore e via Sant’Anna. Sono attualmente in corso i lavori di ricomposizione delle aiuole di via Paltrinieri, oltre all’asfaltatura del parcheggio adiacente la polisportiva e il centro sportivo di via Cassiani, e ha preso il via proprio oggi, in corrispondenza del Campo Cesana, la messa a dimora di nuove alberature e siepi con il supporto di un impianto di irrigazione a delimitazione del piazzale e del parcheggio. Inoltre, in via delle Suore, i due attraversamenti pedonali all’altezza del supermercato saranno implementati con segnaletica e illuminazione integrata per garantire maggior visibilità e sicurezza.

Se nel parco Paltrinieri in via del Boccaccio la nuova struttura fitness è già stata installata e da oggi, a seguito di collaudo, sarà accessibile al pubblico (così come quelle del parco Berlinguer a Modena est e del parco Melotti di Cognento), in via Donati i lavori sono stati completati per ciò che riguarda il rinnovo dei sottoservizi e la realizzazione dei percorsi pedonali accessibili anche a disabili, mentre la pavimentazione degli stalli, dei marciapiedi e le cordonate sono al 90 per cento di realizzazione. Nell’area sono stati posati i plinti per alloggiare i pali per il nuovo impianto di illuminazione pubblica e sono iniziati i lavori di sostituzione degli arredi e di sistemazione dell’area giochi per bambini, che sarà arricchita di strutture oltre che delimitata da una staccionata in ferro a protezione degli utilizzatori. A breve inizieranno le attività per l’installazione degli attrezzi ginnici e per la predisposizione del campo da calcetto, e sono state avviate oggi le nuove piantumazioni, dotate di impianto di irrigazione.

Nell’ambito di un ulteriore pacchetto di attività sono inoltre in corso lavori di sostituzione dei giochi nel cortile della scuola statale dell’infanzia Madonnina.