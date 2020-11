Modena-Sassuolo, tre settimane di lavori lungo la Tangenziale

A partire da mercoledì 2 dicembre sulla strada statale 724 “Tangenziale sud di Modena” saranno in vigore limitazioni al traffico per lavori finalizzati alla riqualificazione delle pavimentazioni. La conclusione di queste fasi dei lavori è prevista entro il 21 dicembre.

Nel dettaglio, nella fascia oraria tra le 9:00 e le 18:00, ad esclusione dei giorni festivi, saranno attivi restringimenti di carreggiata della lunghezza massima di 500 metri in entrambe le direzioni, da inizio tracciato e per i successivi 5 km, in tratti saltuari.

Nell’ambito degli stessi interventi saranno chiuse, alternativamente e a seconda dell’avanzamento delle lavorazioni, la rampa di immissione alla Tangenziale Sud di Modena in direzione Modena (km 0) e lo svincolo 18, sia in direzione Bologna che in direzione Modena, con deviazione sulla viabilità alternativa.