Senso unico alternato per lavori, attenzione alla viabilità sulla Nonantolana

Lungo strada provinciale 255 Nonantolana, nel tratto compreso tra il ponte di Navicello a Modena e la tangenziale di Nonantola, si svolgeranno lunedì 5 ottobre lavori di manutenzione del manto stradale. Per consentire l’esecuzione delle opere sarà necessario istituire un senso unico alternato fino alla conclusione del cantiere, prevista comunque in giornata.

L’intervento, che sarà eseguito dalla ditta Asfalti Zaniboni sas di Finale Emilia, prevede la fresatura e il rifacimento del manto stradale e fa parte di un programma di manutenzioni di 250mila euro che ha già interessato, nelle scorse settimane, la strada provinciale 2 Panaria bassa e la provinciale 12, consentendo di rimuovere, su quest’ultima, il divieto di transito per i mezzi a due ruote.

Nei prossimi giorni verranno eseguiti interventi di manutenzione sulla strade provinciali 2 e 468 a Finale Emilia e sulla provinciale 467 a Fiorano, grazie ad un appalto che consente di utilizzare le risorse derivanti dalle sanzioni stradali dei due Comuni, reimpiegate in opere di miglioramento della rete viaria provinciale dei rispettivi territori. Successivamente sono previsti interventi per ulteriori 210mila euro sulla strada provinciale 413 Romana nord tra Fossoli e Novi di Carpi, sulla provinciale 14 tra La Grande e Nonantola e sulla provinciale 17 tra la statale 12 e Portile. Nell’area nord, da quest’estate la provincia ha investito complessivamente quasi due milioni di euro in opere di manutenzione della rete viaria delle strade di pianura.