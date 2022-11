Cantiere lungo la Nuova Estense, tre mesi di lavori a Torre Maina

Lungo la statale 12 “dell’Abetone e del Brennero” saranno avviati gli interventi atti ad innalzare gli standard di sicurezza del tratto confinante con il corso del torrente Tiepido, nella zona di Torre Maina. Un'intervento importante e non differibile, come riferisce Anas, che avrà ripercussioni inevitabili sulla circolazione.

Da lunedì 21 novembre, per consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza, si rende infatti necessario istituire il senso unico alternato di circa 200 metri di lunghezza nel tratto a monte dell'abitato di Torre Maina, al confine tra i comuni di Maranello e di Serramazzoni.

Non si tratterà di lavori brevi: la modificata alla circolazione è programmata infatti fino alla conclusione degli interventi che è stata programmata per martedì 14 febbraio 2023.

Nei primi giorni di chiusura la regolamentazione a senso unico alternato avverrà nelle ore diurne, mediante movieri: ciò anche al fine di calibrare le fasi temporali di attivazione del semaforo per limitare i disagi alla circolazione stradale.

I lavori che verranno eseguiti consistono nella realizzazione di un’opera di consolidamento che prevede una doppia fila di micropali verticali ed inclinati lungo il margine della carreggiata dal lato del Tiepido, collegati in testa da un cordolo in conglomerato cementizio armato. Tale intervento è necessario per proteggerla strada dalle piene del torrente, il cui alveo in quel punto lambisce la sede stradale causando fenomeni di erosione.