Riqualificazione del parcheggio di via Zenzano a Vignola, iniziati i lavori

Sono iniziati i lavori di riqualificazione straordinaria del parcheggio di via Zenzano, l’area al di sotto del piano stradale della provinciale, punto privilegiato per lasciare l’auto per chi si reca in centro storico e in visita al castello.

L’area in questione è in parte demaniale e in parte comunale: sia la zona pavimentata che quella destinata a verde richiedono interventi urgenti di manutenzione straordinaria. L’asfalto delle corsie di manovra, che oggi presenta buche e avvallamenti, sarà prima fresato e poi sostituito da un innovativo strato di asfalto ecologico trasparente, il cui colore naturale, a basso impatto visivo, si integra con il contesto ambientale. Si prevede, inoltre, la manutenzione e il parziale rifacimento della pavimentazione in autobloccanti: gli elementi verranno rimossi, sarà rifatto lo strato di posa in sabbia, e poi saranno di nuovo posati in maniera ordinata e continuativa. Anche i cordoli di contenimento di porfido saranno parzialmente rimossi e poi ricollocati in opera, con l’integrazione degli elementi eventualmente mancanti.

L'importo complessivo dell’intervento è di 80.000 euro a carico della Fondazione di Vignola in base a una convenzione siglata, a gennaio di quest’anno, tra la Fondazione stessa e il Comune di Vignola. Il Comune, con spese a suo carico, eseguirà interventi di completamento dei servizi presenti (illuminazione pubblica e irrigazione). Salvo avverse condizioni meteo, i lavori si dovrebbero concludere alla fine del mese di settembre. Durante i lavori, nell'area del parcheggio, saranno vietate sia la circolazione che la sosta.