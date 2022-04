Viale Buon Pastore, quattro mesi di lavori nell'area cani

Prendono il via giovedì 7 aprile i lavori per la realizzazione di una nuova sottostazione elettrica di Amo a servizio della linea filoviaria, su area comunale, in strada Buon Pastore.

L’intervento, che avrà una durata di circa quattro mesi, interesserà una piccola porzione dell’area adibita a sgambamento cani a lato del parco Don Marco Rocchi. La cabina sarà inserita all'interno di un'area con una superficie di metri lineari 22x16 di lato, opportunamente recintata e con accesso carraio direttamente da via buon Pastore. Nella zona è previsto, inoltre, lo spostamento e l’implementazione dell’illuminazione pubblica, oltre alla ripiantumazione di 30 alberi in filare a mitigazione visiva della stessa cabina.

La nuova sottostazione elettrica andrà a sostituire quella attualmente presente nell’area dell’ex Amcm, che sarà dismessa per consentire l’intervento di rigenerazione pubblico-privata del comparto.

I lavori, del valore di 980 mila euro, saranno effettuati dalla società Parco Creatività spa, soggetto attuatore del nuovo comparto dell’ex Amcm, mentre l’allestimento e la fornitura degli apparati elettronici contenuti all’interno della cabina saranno a carico di Amo e gli allacciamenti a cura di Hera.