Castelnuovo, intervento di riqualificazione al lago del parco Rio Gamberi

Ha preso il via nei giorni scorsi l’intervento di risanamento del lago più a valle del parco Rio Gamberi, la più estesa area verde del territorio castelnovese. I lavori consisteranno nel ripristino della difesa della sponda destra del lago, che verrà realizzata in massi ciclopici e verranno inoltre sostituite le piante a bordo lago; l’intervento avrà come oggetto anche lo scolmatore del bacino e altre zone delle sponde cementizie attualmente ammalorate.

L’intervento, salvo imprevisti, si concluderà entro la fine del 2023, per un investimento complessivo pari a circa 120mila euro.

“Si tratta di un importante intervento di manutenzione straordinaria, all’interno di uno dei luoghi più cari ai castelnovesi – precisa Matteo Ferrari, Assessore ai Lavori pubblici del Comune di Castelnuovo Rangone –. Oltre al cantiere sul lago, verrà realizzato un manufatto per contenere in caso di piena l’acqua del bacino e risolvere il problema di allagamento di piazza Brodolini, attigua al parco. L’intervento è stato preceduto da uno studio idraulico, commissionato dall’Amministrazione comunale, sul parco e sulla piazza, al fine si poter intervenire in modo più puntuale e preciso sull’opera”.