Lavori lungo la Pedemontana, a Fiorano si viaggia a senso unico alternato

Sabato 30 luglio, sulla strada provinciale 467 Pedemontana in comune di Fiorano Modenese, verranno eseguiti lavori di manutenzione al manto stradale durante tutta la giornata a partire dalle ore 5,00.

Per consentire le lavorazioni è prevista l'istituzione di un senso unico alternato all'altezza del cantiere mobile regolato da movieri, fino al termine delle lavorazioni previsto in serata.

I lavori, che saranno eseguiti dalla ditta Eurostrade srl di Castellarano, sono finanziati con risorse derivanti dalle sanzioni comminate dai Comuni sulle strade provinciali, che vengono destinate per il 90 per cento ad interventi di manutenzione straordinaria sulle strade provinciali e per il restante 10 per cento al potenziamento delle strutture della polizia provinciale.