Fiorano, lavori notturni di manutenzione lungo la Pedemontana

A Fiorano prendono il via, lunedì 19 luglio, i lavori di manutenzione stradale lungo la strada provinciale 467 Pedemontana nel tratto da Fiorano a Pozza di Maranello. Per ridurre al minimo i disagi alla circolazione in un tratto particolarmente trafficato, i lavori si svolgeranno nelle ore notturne dalle ore 2 alle sei con regolazione a senso unico alternato all'altezza del cantiere mobile.

L'intervento, che prosegue tutta la settimana, prevede la fresatura della pavimentazione e il rifacimento del manto stradale nei tratti più degradati.

Nel periodo estivo la Provincia ha programmato un piano per la manutenzione della rete di quasi mille chilometri di strade provinciali con un investimento complessivo di sei milioni di euro.