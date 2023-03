Lavori in piazzale Risorgimento e in viale Muratori, carreggiate ridotte

Da lunedì 20 marzo sarà operata una riduzione delle corsie di marcia in viale Muratori e in piazzale Risorgimento, oltre a un restringimento di carreggiata in via Giannone, per consentire lavori di riparazione a una condotta del gas da parte di Inrete spa.

L’intervento, che avrà durata di qualche settimana, riguarda in particolare il tratto di via Giannone dal civico 6 a viale Muratori, di viale Muratori da via Giannone al civico 291, dove si procederà con una riduzione da due a una corsia, e in piazzale Risorgimento dal civico 33 a via Giannone, dove si passerà da tre a due corsie, garantendo una corsia di marcia per proseguire diritto in viale Muratori e una corsia di marcia per la direzione a sinistra verso via Rimembranze. Sarà inoltre vietata la sosta, con rimozione, su entrambi i lati di via Giannone e anche i mezzi pubblici subiranno modifiche di percorso.

Nei tratti interessati da lavori la circolazione sarà consentita con un limite massimo di velocità di 30 chilometri orari; verrà garantito l’accesso alle proprietà laterali e attività.