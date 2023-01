Pericolo di caduta massi, lavori sulla Provinciale 324 a Pievepelago

In località Ponte sant’Anna in comune di Pievepelago, lungo la strada provinciale 324, partono oggi martedì 10 gennaio i lavori di messa in sicurezza della sede viaria per il rischio di caduta massi dal versante di monte della carreggiata.

I lavori, che non comportano alcuna limitazione al transito veicolare, prevedono la realizzazione strutture di protezione che saranno realizzate mediante l’imbragaggio e la fasciatura di due affioramenti di roccia presenti ad una distanza di circa 50 metri dalla strada per una superficie complessiva di 175 metri quadrati. Per la messa in sicurezza verranno utilizzati appositi pannelli in rete metallica in acciaio ad alta resistenza, ancorati alla roccia con barre in acciaio della lunghezza di tre metri e funi in acciaio che assicureranno l’aderenza al pendio del sistema di consolidamento.

Gli interventi, che dureranno un mese e si concluderanno il 10 febbraio 2023, sono eseguite dalla ditta Geo solution Garfagnana srl di Barga (Lucca) per un importo complessivo di 30 mila euro.

La strada provinciale 324 “del Passo delle Radici” rappresenta un’importante arteria della rete viaria provinciale, che consente il collegamento tra Pievepelago, Frassinoro e la Garfagnana attraverso il Passo delle Radici e nel mese di ottobre 2022, nella zona di Ponte sant’Anna, è stata interessata da alcune cadute di massi provenienti dalla scarpata di monte, dovuti alla frammentazione delle rocce affioranti per effetto della divaricazione delle radici degli alberi presenti, che hanno quindi reso necessario l’intervento.