Nuove piste ciclabili a Medolla, lavori per mezzo milione di euro

Nel 2024 a Medolla continuerà l’estensione della rete ciclabile sul territorio comunale, con il collegamento tra il centro cittadino e le zone limitrofe. Il potenziamento dei percorsi ciclo-pedonali si pone come obiettivo il miglioramento della vivibilità del territorio e l’aumento del livello di sicurezza delle connessioni a scala territoriale. Oltre ai lavori già finanziati con risorse comunali pari a 300.000 euro e attualmente in corso per il secondo stralcio di via Villafranca, dalla Chiesa in direzione Via Campana (lunghezza complessiva circa 700 metri), il Comune ha ottenuto da poche settimane un co-finanziamento regionale pari a 500.000 euro per la realizzazione di nuove piste ciclabili/pedonali e di cucitura dei percorsi esistenti: si parla del tratto tra via Montalbano e la Strada Statale 12, ora di proprietà comunale (circa 450 metri) e del tratto su via Villafranca di congiunzione con il territorio del Comune di Cavezzo (circa 150 metri), oltre al prolungamento del percorso sul sedime dell’ex ferrovia Sefta, fino all’altezza del comparto “Ex Cantina” (circa 400 metri).

Infine, entro i primi mesi del 2024 la ditta proprietaria dell’area completerà i lavori di asfaltatura della pista ciclabile di via San Matteo. I lavori rientrano nelle opere di urbanizzazione privata di riqualificazione dell’area “ex stabilimento produttivo” di via Romana/via san Matteo. “Interveniamo su nodi storicamente critici della viabilità comunale – commenta il sindaco Alberto Calciolari – Questo grazie a una progettualità che parte da inizio mandato, di cui oggi raccogliamo i risultati grazie al lavoro degli uffici e che ha comportato tutta una serie di passaggi intermedi molto complessi, come l’acquisizione del tratto medollese della Strada Statale 12, propedeutico agli interventi oggi finalmente finanziati grazie a questo bando”.