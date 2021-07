Lavori, riasfaltature da lunedì a Ponte Fossa e a Magreta

Continuano i lavori di asfaltatura nel territorio comunale di Formigine. A partire da lunedì 26 luglio, si svolgeranno lavori di completamento della pavimentazione stradale lungo la via Radici, tra Ponte Fossa e Corlo. Sarà istituito un senso unico alternato regolato da impianto semaforico. L’intervento durerà una settimana.

Un altro cantiere si svilupperà su via Sassuolo a Ponte Fossa (lunedì e martedì) per spostarsi successivamente a Magreta (via Mazzacavallo e via Bassa) sempre per manutenzione asfalti.

Anche questi lavori termineranno entro la fine della settimana.

Si sono conclusi, invece, i lavori di manutenzione stradale lungo via Vedriani e via Malatesta nel capoluogo e via Venturi e via Bergamo a Casinalbo.

Dopo la prima settimana di agosto, le asfaltature si fermeranno brevemente per una pausa estiva per poi riprendere a fine mese. Agli interventi di asfaltatura, si affiancano interventi di manutenzione dei parchi e sui percorsi pedonali.

“Alla manutenzione stradale abbiamo destinato nel 2021 500mila euro tra asfaltature, interventi ordinari e segnaletica orizzontale - sottolinea il Sindaco Maria Costi - Grazie all’applicazione dell’avanzo di bilancio andremo a implementare il budget destinato a tali interventi e potremo intervenire anche su grandi strade nelle zone artigianali, in un’ottica di sempre maggiore sicurezza stradale.”