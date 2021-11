Lavori ponte di Gombola. Provinciale 23 chiusa al mattino da mercoledì 3 novembre

A Gombola di Polinago sono terminati, in anticipo rispetto alle previsioni, i lavori di manutenzione, ripristino e consolidamento strutturale del ponte lungo la strada provinciale 23.

Per smontare i ponteggi e recuperare i blocchi di cemento collocati in alveo durante i lavori a difesa del cantiere, la strada provinciale resta chiusa nella fascia oraria dalle ore 8 alle ore 13 da mercoledì 3 a venerdì 5 novembre e da lunedì 8 a venerdì 12 novembre; in zona sono segnalati i percorsi alternativi mentre gli orari di chiusura non comportano variazioni del trasporto pubblico.

L'intervento, eseguito dalla ditta Pro Service costruzioni di Modena, ha avuto un costo di 320 mila euro e fa parte del piano straordinario della Provincia sui ponti lungo le strade provinciali con un investimento complessivo di oltre venti milioni di euro.

Realizzato dalla Provincia nel 1946, in sostituzione di un ponte in pietra distrutto durante la guerra, il ponte sul torrente Rossenna è costituito da un arco in calcestruzzo armato di lunghezza di circa 35 metri.

Il ponte è stato oggetto di un restauro strutturale nel 1998 e di altri lavori di manutenzione con l'installazione di nuove barriere guard-rail.