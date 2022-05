Restyling del ponte di via Marconi, partono i lavori a Pavullo

A Pavullo inizieranno lunedì 16 maggio i lavori di restauro del ponte sulla strada provinciale 33 nel centro cittadino, in prossimità di piazza Cesare Battisti. Per consentire l'intervento, lungo il tratto interessato si potrà circolare a senso unico con direzione obbligata da viale Marconi verso Piazza Battisti, per una settimana. Il provvedimento è necessario per consentire il restauro del manufatto, che comprende con rimozione della attuale sovrastruttura stradale, l'impermeabilizzazione dell’impalcato, il completo rifacimento della pavimentazione stradale con materiali lapidei e il rivestimento dei parapetti.

Il lavoro, della durata complessiva prevista di 40 giorni, è finanziato interamente dal Rotary club del Frignano, prevede inoltre l'installazione di lampioncini in acciaio corten a led, rivolti verso il percorso pedonale con effetto “segnapasso”, il rivestimento dei parapetti esistenti con lastre di acciaio corten traforate e infine sarà rivestita anche la soletta del ponte, sempre con lastre di acciaio con la scritta “Città di Pavullo nel Frignano”.

Il ponte oggetto è stato realizzato dalla Provincia di Modena a metà degli anni ’70, a seguito di un danneggiamento con parziale crollo di quello precedente. L’imbocco da Piazza Cesare Battisti costituisce il km 0 della Strada Provinciale 33 di Frassineti.