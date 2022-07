Lavori al ponte di Navicello, proseguono i disagi fra Modena e Nonantola

Sono partiti in questi giorni i lavori di rifacimento dei giunti di dilatazione e dell'asfalto sulla strada provinciale 255 “Nonantolana” in corrispondenza del ponte sul fiume Panaro. Per consentire l’esecuzione dell'intervento, che si concluderà entro il 10 settembre, si transiterà a un senso unico con direzione obbligatoria verso Nonantola, mentre il transito da Nonantola in direzione Modena è deviato sul vecchio ponte di Navicello.

I tecnici della Provincia sottolineano che «si tratta di un intervento non più rinviabile, iniziato ora, anche per approfittare della chiusura delle scuole così da contenere i disagi. l’obiettivo è quello di riaprire il transito regolare prima della ripresa dell’anno scolastico».

Il progetto, che è realizzato dalla ditta Stradedil srl di Palagano, prevede la manutenzione straordinaria del sottopasso e un intervento sul viadotto stesso, con la costruzione di nuovi giunti a pavimento e si concluderà entro il mese di settembre.