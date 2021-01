Ponte Samone, la piena e il maltempo rallentano i lavori

Il maltempo dello scorso fine settimana ha comportato la temporanea interruzione delle operazioni di deviazione del fiume Panaro nella zona del ponte Samone, a causa dell'innalzamento del livello idrometrico del fiume.

I lavori, necessari per poter consentire di avviare le opere di ripristino della struttura lungo la strada provinciale 26, chiusa dallo scorso 6 dicembre per i danni a una pila provocati dalla piena del fiume Panaro, ripartiranno in questi giorni.

Nella giornata di domani, mercoledì 27 gennaio, verranno accertate le reali condizioni delle opere di deviazione realizzate finora a seguito della piena del fiume del fine settimana e l'eventuale necessità di riprogrammare le tempistiche per il completamento dei lavori di deviazione, attualmente previsto entro la fine di gennaio, ma che probabilmente si protrarrà di due settimane.

Attualmente questo intervento è finanziato con un contributo regionale di 60 mila euro ed è stato affidato alla ditta Frantoio Fondovalle srl di Marano sul Panaro.

I lavori sul ponte, invece, per i quali saranno necessari oltre 750 mila euro, sono stati aggiudicati alla ditta Covema srl di Castelfranco Emilia, hanno una durata di circa 200 giorni e prevedono il consolidamento della fondazione del ponte e la successiva ricostruzione della pila danneggiata dalla piena ed anche la ricostruzione dei due archi danneggiatisi lo scorso 24 dicembre.

Sempre nel corso del sopralluogo di domani, si verificherà se il ponte nel corso della piena del fine settimana, ha subito ulteriori lesioni, che purtroppo comporterebbero una revisione del progetto, quadro economico compreso.

In una seconda fase si interverrà con un ulteriore intervento di manutenzione sulle altre quattro pile, dal costo di circa 700 mila euro, per il quale sono già state avviate le procedure per il finanziamento da parte della Protezione civile regionale.