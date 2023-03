Lavori al ponte sullo Scoltenna lungo la Fondovalle, una mattina di chiusura

Nel territorio di Pavullo si stanno realizzando le fasi conclusive dei lavori di manutenzione straordinaria del ponte sullo Scoltenna, lungo la strada provinciale 4 Fondovalle, con le verifiche finali sulla struttura.

In particolare, sono in programma le prove di carico per il collaudo statico del ponte, previste per giovedì 9 marzo e durante le operazioni controllo la strada provinciale 4 fondovalle Panaro resterà chiusa all’altezza dell’impalcato dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

Per consentire il collegamento viario con la montagna, è stata predisposta apposita segnaletica di deviazione a monte e a valle della struttura, mentre il trasporto pubblico non subirà variazioni d’orario, poiché non sono previste corse all’interno di quella fascia oraria.

In caso di esito positivo delle prove, l’intervento sarà terminato e pertanto venerdì 10 marzo si concluderanno i lavori al Ponte Scoltenna.