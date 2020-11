Parte il ripristino del ponte di strada Curtatona, tre mesi di lavori

Prendono il via lunedì 30 novembre i lavori di ripristino del ponte sul Tiepido di strada Curtatona a Modena, dopo i danni subiti nel corso della piena dello scorso novembre.

L’intervento, del valore di 120 mila euro e che avrà una durata di circa tre mesi, sarà realizzato dall’impresa Batea società cooperativa di lavoro di Concordia. L’azienda è stata selezionata dall’Amministrazione comunale mediante affidamento diretto, previo ricerca di mercato, al fine di arrivare all’aggiudicazione in tempi brevi, come previsto dal Decreto semplificazioni poi convertito in legge. Si tratta infatti di lavori ‘a misura’ di importo inferiore a 150 mila euro.

A conclusione dell’intervento, finanziato con un contributo della Regione Emilia Romagna di oltre 400 mila euro destinato anche ad altri lavori sui canali, sarà possibile riaprire il transito veicolare sul ponte rimasto interrotto a causa del danneggiamento.

L’intervento prevede la ricostruzione di una parte dell’argine crollato, la scarifica del calcestruzzo ammalorato della struttura del ponte e l’integrazione dei ferri di armature delle travi principali e dei piloni, con il relativo trattamento, il nuovo intonaco e la verniciatura. Previsto anche il ripristino del manto stradale nel tratto interessato.