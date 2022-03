Lavori al ponte Veggia: modifiche alla viabilità e senso unico alternato

Sabato prossimo, 12 Marzo, il transito sul ponte che collega Sassuolo a La Veggia dalle ore 9 alle ore 12 sarà a senso unico alternato per consentire alla ditta incaricata di eseguire alcuni rilievi di monitoraggio.

“Si tratta di rilievi periodici necessari per continuare a monitorare lo stato di salute del ponte, che rimane sicuro per la circolazione, e propedeutici alla progettazione del suo rifacimento – afferma il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani – che abbiamo deciso di spostare dalla data inizialmente prevista al primo sabato disponibile, per dare il minor disagio possibile alla circolazione. Il traffico del sabato, con molti uffici e scuole chiuse, è decisamente inferiore a quello infrasettimanale e, inoltre, grazie alla disponibilità della ditta, abbiamo ottenuto che la chiusura sia a senso unico alternato, non totale. Un disagio, certo, ma contenuto e necessario per poter tenere monitorata l’infrastruttura in attesa dell’avvio dei lavori di sistemazione”.