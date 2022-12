Lavori sulla Provinciale 14 al confine tra Nonantola e Castelfranco

A Castelfranco Emilia, sulla strada provinciale 14 in una zona al confine con il Comune di Nonantola, partiranno domani giovedì 21 dicembre, i lavori di consolidamento del canale Chiaro in un tratto lungo circa 50 metri.

Durante l'esecuzione dell'intervento, che durerà fino a venerdì 23 dicembre, verrà istituito un senso unico alternato con semaforo in corrispondenza del cantiere, attivo nella fascia oraria dalle 8.30 alle 17.00 alla fine dei lavori.

Si tratta di un intervento complementare del Consorzio di bonifica di Burana nell’ambito del ripristino di un tratto spondale del canale sul quale il Consorzio era intervenuto la scorsa primavera con lavori di manutenzione straordinaria per assicurare il regolare deflusso dell'acqua a seguito di un parziale collasso del canale stesso.