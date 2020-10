Intervento sulla provinciale tra Fanano e Sestola, due settimane di lavori

Tra Fanano e Sestola, sulla strada provinciale 324, da martedì 27 ottobre partiranno i lavori di ripristino della barriera guardrail e di ricostruzione del cordolo a bordo strada.

Per consentire lo svolgimento dei lavori, verrà istituito un senso unico alternato regolato da impianto semaforico attivo dal lunedì al venerdì per tutta la durata dell’intervento prevista in 15 giorni. Durante il fine settimana, il transito avverrà regolarmente, con la sola limitazione di velocità a 30 chilometri orari.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I lavori, che saranno eseguiti dalla ditta Albano Uguccioni di Montese, fanno parte del programma delle manutenzioni stradali lungo la rete provinciale che prevede un investimento complessivo, da parte della Provincia, di oltre tre milioni e 400 mila euro di cui oltre due milioni saranno impiegati sulle strade di montagna.