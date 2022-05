Lavori in corso per nuove linee elettriche nell'area di viale Monte Kosica

Lunedì 2 maggio i tecnici di Inrete inizieranno alcuni lavori di potenziamento della rete elettrica in media tensione che serve l’area di via Razzaboni e quella di via Monte Kosica fino allo stadio Braglia. Nell’ambito di questo intervento verrà realizzata una nuova condotta che, correndo sotto la ferrovia, potrà sostituire l’attuale attraversamento, ormai obsoleto.

La creazione del nuovo collegamento permetterà di posare, nei cavidotti esistenti, circa 4 km di nuovi cavi per la distribuzione dell’energia elettrica e così rinnovare la rete di media tensione che serve la zona di via Razzaboni, a nord della linea ferroviaria, e la zona che va da via Montecuccoli fino alla rotatoria con via Monte Kosica e fino allo stadio Braglia nella parte a sud.

Il passaggio sotto la ferrovia sarà realizzato attraverso un intervento teleguidato, che non richiede la necessità di eseguire scavi a cielo aperto, e durerà approssimativamente dieci giorni. La successiva fase di stesura dei cavi, invece, richiederà circa un mese di lavori. Non sono previste interruzioni di servizio né del traffico, sebbene sia per la fase di scavo sia per la posa dei cavi verranno effettuati dei restringimenti di carreggiata nelle strade interessate.

Complessivamente, l’intervento richiederà investimenti per circa 200 mila euro. Tutte le fasi del piano, dalla progettazione all’esecuzione, sono affidate a Inrete Distribuzione Energia, la società del Gruppo che nel comune di Modena gestisce l’attività di distribuzione del gas naturale e dell’energia elettrica.