Rinnovo della rete elettrica cittadina, tre mesi di lavori a Modena Ovest

Lunedì 20 novembre inizieranno i lavori di Inrete Distribuzione Energia, società del Gruppo Hera, per la realizzazione di nuovi cavidotti, nell’ambito di un progetto d’ammodernamento della rete elettrica urbana. Il tracciato complessivo dei nuovi cavidotti sarà di circa 1,7 km e collegherà la cabina di Modena Ovest con altri tratti di cavidotti già esistenti. L’intervento prevede anche la sostituzione di circa 10 km di cavi, nell’ottica di garantire un servizio ancora più efficiente. I nuovi cavi, infatti, avranno una portata doppia rispetto a quelli attualmente in uso e saranno posati in tubazioni con le giunzioni in camere di ispezione, così da rendere veloci e di facile esecuzione anche gli interventi per manutenzione o per la risoluzione di eventuali guasti.

I lavori di scavo, la cui durata è stimata in tre mesi circa, si svolgeranno in via Zarlati e via Nobili, poi da via Zarlati fino all’incrocio con via dell’Autodromo, da qui a via Emilia Ovest fino all’incrocio con via del Murazzo e in via Cesare Costa fino a via del Murazzo.

Le attività svolte da Inrete comporteranno modifiche alla viabilità, concordate con la Polizia Locale, tra le quali divieti di sosta in prossimità dei cantieri, restringimenti di carreggiata e, in alcuni casi, potrebbe essere necessario l’uso temporaneo di un semaforo mobile per regolare il traffico. I lavori saranno eseguiti in parallelo da due squadre operative, una in via Nobili e l’altra in via dell’Autodromo, lato Emilia Ovest.

Gli scavi si concluderanno a febbraio 2024, quindi si procederà alla posa dei cavi. Durante i lavori non sono previste interruzioni del servizio elettrico.

L’intervento comporterà un investimento di circa 500.000 euro da parte di Inrete ed è compreso in un primo stralcio del progetto, che si concluderà, appunto, nel primo trimestre del 2024. Il secondo stralcio avrà inizio nel secondo semestre 2024 e comporterà un investimento con un importo simile al primo.