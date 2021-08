Lavori alla rete gas in Viale Gramsci e via Buozzi

Lunedì 9 agosto, i tecnici di Inrete inizieranno i lavori per il rinnovo di una condotta della rete gas situata tra viale Gramsci e via Buozzi. Nel dettaglio, saranno interessati via Buozzi, all’altezza del civico 346, il vialetto ciclopedonale di collegamento tra il terminale di viale Gramsci e via Buozzi e, in ultimo, l’area del capolinea dell’autobus alla fine di viale Gramsci.

Oltre alla sostituzione dell’attuale condotta in ghisa con una in acciaio, più moderna e di maggiori dimensioni, saranno posati anche nuovi tratti di rete, utili a potenziare l’infrastruttura che serve via Buozzi. Inoltre, nell’ambito delle operazioni e per evitare la necessità di futuri ulteriori scavi, verranno posati anche nuovi cavidotti per la rete elettrica.

I lavori, che si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17 circa, avranno una durata presunta di circa 30 giorni e, salvo imprevisti, non comporteranno interruzioni nella fornitura dei servizi. Qualora esse si rivelassero necessarie, le utenze interessate verranno preventivamente avvisate.

Per consentire che nel cantiere si possa operare regolarmente e in sicurezza, saranno apportate alcune modifiche alla viabilità, pur rimanendo sempre garantiti gli accessi ai residenti. Anche la linea dell’autobus che serve viale Gramsci rimarrà regolare, seppure con una minima modifica della viabilità nel punto in cui è presente il capolinea dell’autobus, così come il parcheggio prospicente avrà un unico ingresso e uscita regolamentato da un senso unico alternato a vista.

Inrete Distribuzione Energia è la società del Gruppo Hera che gestisce l’attività di distribuzione del gas naturale e dell’energia elettrica.