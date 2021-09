Lavori alla rete idrica: circolazione sospesa tra via delle Suore e via S. Anna

Da martedì 21 a giovedì 23 settembre la circolazione stradale sarà sospesa all’intersezione tra via delle Suore e via S. Anna, a Modena.

L’interruzione del traffico si rende necessaria per consentire lavori per il rinnovo della condotta idrica. Nell’area dell’incrocio sarà consentita la circolazione esclusivamente sulle corsie di svolta a destra.

Pertanto, il tratto di via della Suore lato via Capitani sarà raggiungibile attraverso via Canaletto Sud, via S.Anna e svoltando a destra; invece, via S. Anna, nel tratto tra via Canaletto Sud e via Suore (ove è collocata la Casa Circondariale) sarà raggiungibile provenendo da via Cialdini e svoltando a destra; il tratto di via S. Anna tra via delle Suore e via Razzaboni sarà raggiungibile da quest’ultima via e il tratto di via Suore tra via Cialdini e via S. Anna dal lato di via Cialdini.