Lavori alla rete idrica. Circolazione sospesa in via Mar Tirreno

Da mercoledì 24 gennaio fino all’8 marzo, in via Mar Tirreno da via Santa Caterina fino al termine della via sarà sospesa la circolazione stradale, escluso residenti e diretti alle attività, per consentire un intervento urgente di rinnovo della rete idrica a cura di Hera spa.

L’intervento sarà effettuato con cantiere mobile e comporterà ulteriori chiusure temporanee quando il cantiere si sposterà in corrispondenza di via Mar Jonio e di strada Santa Caterina. Su quest’ultima, in prossimità dell’incrocio con via Mar Tirreno, viene previsto un senso unico alternato disciplinato da movieri o da impianto semaforico. In prossimità e corrispondenza dei lavori la circolazione sarà consentita con limite massimo di velocità di 30 chilometri orari ed sarà vietata la sosta.