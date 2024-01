Lavori di riqualificazione, modifiche temporanee alla viabilità in via Muratori

A partire dalle ore 10 di giovedì 25 gennaio e fino al 28 febbraio 2024, via Muratori a Soliera (nel tratto da via Caduti a via Matteotti) diventa a doppio senso di marcia. La modifica alla circolazione avviene in corrispondenza dei lavori di riqualificazione e rigenerazione urbana in via Roma, nel tratto da via della Libertà a via Stradello Morello.

Contestualmente viene istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli per ambo i lati nell’intera sede stradale di via Muratori, nel tratto da via Caduti a via Matteotti. Viene altresì inibito il percorso pedonale e ciclabile presente a margine, lato nord, della carreggiata di via Muratori nel tratto da via Roma a via Caduti, e vengono posti i segnali stradali di stop (fermarsi e dare precedenza) in via Muratori all’incrocio con via XXV Aprile e con via Roma.