Castelnuovo, un progetto per mettere in sicurezza via Montanara

L'elaborazione di un progetto complessivo esecutivo per miglioramento, adeguamento, riqualificazione e messa in sicurezza della strada provinciale 17 nel tratto in territorio comunale di Castelnuovo Rangone, via Montanara e l'attivazione di un tavolo permanente tecnico presso la Provincia di Modena per vigilare sull'attuazione del programma di progettazione dell’intervento ed esecuzione del progetto.

E' quanto contenuto nel protocollo d'intesa sottoscritto oggi, mercoledì 8 giugno, tra la Provincia di Modena ed il Comune di Castelnuovo, con l'obiettivo attivare una programmazione concertata di azioni mirate per il miglioramento della sp17 nel tratto in territorio comunale di Castelnuovo Rangone, denominata Via Montanara, "nell'ottica dello sviluppo socio/economico del comprensorio di Castelnuovo Rangone in generale".

La strada provinciale 17 costituisce elemento essenziale di collegamento tra la parte sud della provincia di Modena ed è la Provincia, in quanto ente proprietario, a garantirne le adeguate condizioni di sicurezza. Il tratto di competenza comunale, via Montanara, è parte integrante dell'arteria viaria, ragione che ha portato alla sottoscrizione di un protocollo d'intesa che ne garantisca una manutenzione ed un miglioramento complessivo.

Lungo la strada si sono verificati negli utlimi anni diversi incidenti, si anle tratto cittadino che lambisce Castelnuovo, sia nella zona del ponte sul Tiepido, al confine con Modena.