Tangenziale di San Cesario, partono i lavori per la nuova rotatoria

A San Cesario, lungo la strada provinciale 14 in un tratto lungo circa 400 metri compreso tra il centro abitato di San Cesario e Castelfranco, partono lunedì 9 gennaio i lavori di realizzazione di una nuova rotatoria nell’ambito del progetto della nuova tangenziale, che comportano la necessità di istituire un senso unico alternato con semaforo per tutti i veicoli compresi i pedoni, fino al termine delle lavorazioni.

L’intervento, che sarà eseguite ditta Baraldini Quirino Spa di Mirandola, fanno parte delle opere di realizzazione di una delle tre rotatorie previste dalla nuova tangenziale di San Cesario, che si sviluppa per oltre tre chilometri nel margine est dell’abitato di San Cesario sul Panaro e che prevede, oltre alla costruzione dell’asse principale, la realizzazione di un cavalcavia per il superamento dell’autostrada A1 della lunghezza complessiva di 52 metri, un sottopasso scatolare ad uso ciclabile e due sottopassi di collegamento poderale.

La sede stradale della nuova tangenziale sarà larga complessivamente nove metri, con una corsia per senso di marcia di larghezza pari a tre metri e mezzo e una banchina di larghezza pari a un metro. Il cantiere è partito a novembre del 2021 e presenta un quadro economico di oltre 25,6 milioni di euro, compresi i costi per gli espropri, di cui 15 milioni per lavori.