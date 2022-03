Tangenziale di San Cesario, lavori per la nuova rotatoria

Lunedì 14 marzo partiranno i lavori di realizzazione della nuova rotatoria sulla strada provinciale 14 "di Castelfranco", nell'ambito dei lavori di costruzione della tangenziale di San Cesario. Per consentire l'esecuzione delle opere verrà istituito un senso unico alternato con semaforo a partire da lunedì 14 marzo fino alla fine dei lavori di realizzazione della rotatoria.

La tangenziale di San Cesario, che scorrerà a est del centro abitato, in variante alla strada provinciale 14, sarà lunga oltre tre chilometri con tre rotatorie di cui due sulla strada provinciale 14, un cavalcavia sull'A1 e due sottopassi ciclopedonali.

Il cantiere è partito lo scorso novembre e presenta un quadro economico di oltre 25,6 milioni di euro, compresi i costi per gli espropri, di cui 15 milioni per lavori.

L'opera è stata affidata al Consorzio stabile modenese (Csm), dopo la sentenza del Consiglio di Stato che nello scorso giugno aveva accolto il ricorso contro l'esclusione del consorzio per questioni legate alla completezza della documentazione e sarà realizzato come ditte esecutrici dal Frantoio fondovalle di Marano sul Panaro e dalla ditta Baraldini Quirino Spa di Mirandola.

La tangenziale fa parte del Piano investimenti della Provincia che prevede risorse complessive pari a oltre 90 milioni di euro in tre anni che provengono in gran parte da altri enti, come in questo caso dalla società Autostrade, oppure dalla Regione e dall'Autobrennero, con destinazione vincolata al singolo progetto.