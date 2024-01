Una rotatoria nell'area industriale "delle nazioni", parte il cantiere

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

“A metà febbraio prenderà il via l’intervento di realizzazione della rotatoria all’incrocio tra via Romania e viale Finzi, intervento che consentirà di aumentare la scorrevolezza del traffico e la sicurezza degli automobilisti per le manovre di svolta”.

Lo ha annunciato il sindaco Gian Carlo Muzzarelli in occasione dell’inaugurazione dell’area cani al parco Paltrinieri Anderlini, sempre nel quartiere Sacca, evidenziando i numerosi interventi in corso per la rigenerazione dell’area nord di Modena. L’intervento arriverà a conclusione nell’arco di circa cinque mesi.

Esselunga ha infatti recentemente comunicato all’Amministrazione il prossimo avvio dell’intervento, che rientra tra le opere di urbanizzazione, a carico della catena commerciale, concordate nell’ambito del Piano particolareggiato di iniziativa privata dell’ex Consorzio Agrario.

Il piano di sviluppo dell’area tra via Fanti e via Canaletto prevede infatti una parte pubblica, gestita per conto del Comune dalla società di trasformazione urbana Cambiamo, con la realizzazione di due palazzine Ers per 30 alloggi di cui la metà destinati ai giovani (il cantiere è stato consegnato giovedì 25 gennaio) e di un’ulteriore palazzina da 15 alloggi destinata alle forze dell’ordine; e una parte privata, a cura della catena commerciale, con la realizzazione di una struttura di vendita medio-grande a marchio Esselunga, la cui apertura è prevista entro fine anno, la realizzazione di un’area residenziale, di un parcheggio multipiano da circa 300 posti auto che sarà ceduto all’Amministrazione (il cui cantiere ha preso avvio), di un parco e aree a verde pubblico, di percorsi ciclopedonali, di ulteriori parcheggi e delle altre infrastrutture viarie di servizio al comparto, tra cui una via di collegamento tra via Canaletto e via Rita Levi Montalcini. Tra le opere di urbanizzazione concordate tra l’Amministrazione ed Esselunga, anche se non nel quadrante dell’ex Consorzio Agrario, rientra appunto anche la realizzazione della rotatoria tra via Romania e viale Finzi.