Anche Rua Muro pronta per i lavori di rinnovo dei sottoservizi e della pavimentazione

Prendono il via i lavori di riqualificazione stradale di via Rua Muro in centro a Modena, da piazzale San Francesco a via degli Adelardi, con il rifacimento dei sottoservizi e la ripavimentazione con lastre di selce e ciottoli.

Per consentire le attività, da lunedì 9 ottobre, sarà sospesa la circolazione stradale nel tratto da piazzale San Francesco a via Stella, eccetto residenti e diretti alle attività, e verrà istituito un senso unico di circolazione stradale in via Stella nel tratto da via Rua Freda a via Rua Muro con direzione consentita verso via Rua Muro (inversione dell’attuale senso unico di transito). Il percorso alternativo per raggiungere via Rua Muro è quindi largo San Francesco, via Rua Freda, via Stella, via Rua Muro. Sarà inoltre vietata la sosta, con rimozione, su entrambi i lati di via Rua Muro. La fine dell’intervento di riqualificazione per questo primo tratto da piazzale San Francesco a via Stella (incrocio escluso) è prevista in primavera.

L’intervento prende il via dopo i lavori propedeutici che si sono svolti tra fine agosto e inizio settembre per effettuare una serie di saggi richiesti dalla Soprintendenza: dopo l’intervento di rinnovo delle reti a cura di Hera seguirà la ripavimentazione in selce e ciottoli.

La riqualificazione di via Rua Muro fa parte di un pacchetto di ripristini di pavimentazioni speciali in centro storico programmato dal settore Lavori pubblici del Comune per un valore complessivo di 350 mila euro (la quota relativa a via Rua Muro è di circa 160 mila euro).