Lavori nelle scuole modenesi: quasi ultimati al liceo Muratori San Carlo

Al liceo Muratori San Carlo di Modena, nella sede di via Cittadella, sono quasi terminati i lavori di rifacimento dei servizi igienici per un importo complessivo di 250 mila euro, che hanno previsto il rifacimento di tutti gli impianti elettrici e sanitari, nonché una nuova suddivisione interna degli spazi per una disposizione più funzionale organizzazione. Sono inoltre stati rifatti i pavimenti, i rivestimenti, sono stati installati nuovi sanitari e infissi. I lavori termineranno in tempo per la ripresa dell’anno scolastico del 15 settembre, così da consentire la piena funzionalità a studenti e insegnanti.

Un intervento simile è stato realizzato anche al liceo scientifico Wiligelmo, per un importo di 150 mila euro e nell’istituto, oltre ai lavori sui servizi igienici, sono in fase di completamento i lavori per il rifacimento delle linee principali di distribuzione del riscaldamento, un intervento compreso nell'appalto del servizio energia della Provincia di Modena che consentirà un'ottimizzazione degli impianti e la possibilità di gestire in modo autonomo le varie porzioni dell'edificio con conseguente risparmio energetico.

I tecnici sottolineano che «grazie ai fondi Pnrr possiamo realizzare interventi attesi da anni per carenza di fondi. Con il Piano nazionale di ripresa e resilienza la Provincia ha deciso di realizzare numerose manutenzioni, una scelta ci permette di rispondere in modo puntuale alle tante richieste provenienti dai nostri istituti, nonostante questo comporti uno sforzo maggiore per l'amministrazione che si vede così coinvolta in tanti cantieri».

Negli istituti superiori modenesi sono previsti complessivamente interventi per oltre 20 milioni di euro, tra cui il nuovo edificio e la nuova palestra all'istituto Selmi nel polo Leonardo da Vinci di Modena, il miglioramento sismico delle palazzine A e B del Corni e dell'aula magna del Barozzi, oltre a diversi interventi di manutenzione straordinaria al Cattaneo, al Selmi, al Fermi e al Corni.

Tra i cantieri attualmente in corso, ci sono i lavori di miglioramento sismico all’istituto Fermi in via Luosi a Modena, e all'istituto tecnico Barozzi proseguono, dove proseguono i lavori del secondo stralcio del miglioramento sismico dell'edificio.