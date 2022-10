Chisure notturne per lavori al sottopasso di strada delle Fornaci

Da venerdì 21 ottobre, in strada delle Fornaci saranno operate delle chiusure notturne del sottovia autostradale per consentire lo svolgimento di ispezioni e lavori di manutenzione a cura di Autostrade per l’Italia.

Per consentire l’intervento, che avrà durata di circa una decina di giorni, dalle 22 alle 6, sarà interdetto il transito nel sottovia e sarà vietata la sosta in prossimità e in corrispondenza dei lavori.