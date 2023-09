Nonantola, chiude un tratto della Provinciale 14 a La Grande

Mercoledì 27 settembre sulla strada provinciale 14, fra l’intersezione con la strada provinciale 1 e la rotatoria di La Grande in Comune di Nonantola, verranno realizzati lavori di manutenzione straordinaria. Per consentire lo svolgimento delle lavorazioni, dalle ore 8,30 alle ore 18,30 sarà necessario chiudere al transito il tratto interessato, deviando il traffico sulla strada provinciale 1 e su Via Guercinesca Ovest, compreso il trasporto pubblico locale.

Gli interventi prevedono la fresatura della pavimentazione e il rifacimento del manto stradale nei tratti più degradati e fanno parte del piano di manutenzione delle strade provinciali con un investimento complessivo di oltre otto milioni e mezzo di euro sull'intera rete viaria.

La Provincia, dal 2021, ha trasferito ad Anas 127 chilometri di strade provinciali prendendo in carico un tratto di statale 12 dell'Abetone di circa 25 chilometri, con una riduzione complessiva dei chilometri in gestione che passa da 1.026 a 928 chilometri.