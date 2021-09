Strada Formigina, circolazione sospesa per una settimana

Da lunedì 27 settembre fino a sabato 2 ottobre viene sospesa la circolazione stradale in strada Formigina all’incrocio con via delle Costellazioni per consentire il completamento dei lavori di rinnovo della rete idrica a cura di Hera.

La sospensione della circolazione sarà indicata nell’area con apposita segnaletica che riporterà anche il percorso alternativo previsto: da Modena in direzione Baggiovara con deviazione in strada Cognento, stradello Pirandello e strada Formigina; da Baggiovara in direzione Modena con deviazione in via Sagittario, via del Luzzo, tangenziale Pablo Neruda.