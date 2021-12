Lavori in strada Saliceto Panaro. Senso unico per i veicoli

Da lunedì 13 a venerdì 24 dicembre strada Saliceto Panaro sarà interessata da limitazioni alla circolazione e alla sosta per via della presenza di un cantiere per lavori di manutenzione della sede stradale, svolti per conto del Comune di Modena, collocato nel tratto da via Cimarosa a strada Minutara. Esclusivamente nella fascia oraria 8.30 - 17, in particolare, nel tratto stradale interessato dai lavori sarà istituito il senso unico con direzione consentita verso strada Minutara, col limite di velocità ridotto a 30 chilometri orari; il percorso alternativo per i veicoli, segnalato anche sul posto, vede il passaggio da via Emilia est e da via Cimarosa per poi reimmettersi in strada Saliceto Panaro. Sempre nella stessa fascia oraria, inoltre, sarà attivo il divieto di sosta in prossimità del cantiere e i veicoli parcheggiati potranno essere rimossi dalla Polizia locale.

Per tutta la durata del cantiere sarà comunque garantito l’accesso alle abitazioni e alle attività. Nell’area sarà collocata adeguata segnaletica stradale.