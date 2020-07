Lavori alla rotatoria di S.Pancrazio e tangenziale Modena: una nuova corsia per snellire il traffico

Si amplia un tratto della strada provinciale 413 “Romana Sud” tra il ponte sul secchia e la rotatoria di San Pancrazio, al fine di rendere più snello il traffico della zona.

Proseguono infatti i lavori, partiti il 29 giugno, per la realizzazione di un allargamento a quattro corsie, due per ogni senso di marcia, rispetto alle 3 attuali. L'investimento complessivo è di quasi 2 milioni e 200 mila euro, messi a disposizione da Autobrennero e dalla Provincia.

Per migliorare ulteriormente il transito in direzione Carpi una corsia scorrerà esternamente alla rotatoria in modo da snellire il traffico in uscita da Modena. È previsto anche un intervento di potenziamento e riqualificazione del tratto restante tra il ponte sul secchia e l'incrocio con la strada di Ponte Alto.

Un nodo stradale critico

Il collegamento da Carpi e Campogalliano con Modena rappresenta uno dei nodi critici della viabilità provinciale ogni giorno, specialmente nelle ore di punta, si formano code in entrata e uscita con disagi per migliaia di automobilisti, senza trascurare l'enorme carico inquinante e la penalizzazione dell'economia.

L'obiettivo di questo intervento è quello di migliorare la situazione e rendere la circolazione più snella ma anche più sicura in un tratto importante che collega la tangenziale di Modena con Carpi e il casello A22 di Campogalliano.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I lavori saranno realizzati con la strada sempre aperta anche se per tutta la durata del cantiere è prevista la riduzione della velocità a 30 km orari