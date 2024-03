Lavori nel cmparto dell'ex Amcm, cantieri su via Morane e via Sigonio

Per consentire un intervento di allacciamento fognario del nuovo comparto Parco della Creatività, da giovedì 28 marzo saranno operate alcune modifiche alla viabilità prima in via Carlo Sigonio poi in via Morane.

In particolare, nelle giornate di giovedì 28 e venerdì 29 marzo sarà sospesa la circolazione stradale nella semicarreggiata di via Sigonio in direzione via Morane nel tratto tra via Cavedoni e via Morane. Il percorso alternativo indicato è via Sigonio, via Buon Pastore, via Don Minzoni, via Morane e via Sigonio. Nel tratto interessato dai lavori sarà vietata la sosta, con rimozione, su entrambi i lati della strada, verrà chiuso il marciapiede con deviazione dei pedoni sul lato opposto, mentre la circolazione nella carreggiata non interessata da restringimento sarà consentita con un limite massimo di velocità di 30 chilometri orari. Sarà comunque garantito l’accesso alle proprietà laterali e attività.

Martedì 2 e mercoledì 3 aprile, invece, i lavori interesseranno strada Morane e comporteranno la sospensione della circolazione in prossimità dell’incrocio con via Sigonio nella semicarreggiata in direzione Don Minzoni. Il percorso alternativo indicato è via Sigonio, viale Buon Pastore, via Peretti e via Morane. Anche in questo caso, in prossimità dei lavori sarà vietata la sosta, con rimozione, verrà chiuso il marciapiede con deviazione dei pedoni sul lato opposto, sarà garantito l’accesso alle proprietà laterali e attività, e la circolazione nella carreggiata non interessata da restringimento sarà consentita con un limite massimo di velocità di 30 chilometri orari.