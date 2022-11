Parono nuovi lavori di riasfaltatura lungo le strade di Maranello

Nelle prossime settimane, a partire da lunedì 28 novembre, in diversi tratti del territorio comunale verranno effettuati interventi di riasfaltatura, a conclusione del Piano Asfalti relativo al 2022. I lavori interesseranno sia le frazioni sia la zona centrale di Maranello.

Più nel dettaglio, saranno interessate dagli interventi Via Grizzaga (Bell’Italia, tratto laterale a nord del sottopasso), Via Verona (Pozza), Via Roma (Pozza), Via Fornarini (Torre Maina, ultimo tratto verso la Nuova Estense), Via Cappella (San Venanzio, tratto Via Fornarini - Via dei Tigli).

Altri lavori di riasfaltatura riguarderanno invece alcuni dei tratti più trafficati del capoluogo lungo le Vie Abetone Inferiore, Via Claudia, Via Vignola e Via Fornace.

Il cronoprogramma, sul quale potrebbero influire le condizioni meteo, dovrebbe concludersi indicativamente entro la prima metà di dicembre senza alcuna chiusura stradale integrale: di volta in volta sarà necessario segnalare deviazioni, nonché istituire alcuni divieti di sosta temporanei e sensi unici alternati con movieri, sempre con l’obiettivo di ridurre al massimo i disagi alla circolazione.