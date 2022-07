Nonantolana: al via domani lavori stradali, istituiti sensi unici alternati

Nella zona di Nonantola partono domani, martedì 12 luglio, gli interventi di ripristino della sede stradale lungo un tratto della provinciale 255 "nonantolana" verso il confine bolognese; poi si sposteranno sulla strada provinciale 14 tra Nonantola e la frazione di Redù nella giornata di mercoledì 13 luglio.

L'importo complessivo degli interventi è di 216 mila euro, ed è finanziato con i proventi delle sanzioni amministrative per la violazione dei limiti di velocità previsti dal codice della strada riscossi nel 2021, sulla base delle convenzioni tra la Provincia di Modena, i comuni di Castelfranco Emilia, Cavezzo, Finale Emilia, Fiorano Modenese, Formigine, l’Unione comuni area nord e l’Unione comuni del Sorbara.

Per consentire l'esecuzione degli interventi è prevista l'istituzione di un senso unico alternato all'altezza del cantiere mobile, regolato a vista da movieri. Successivamente sono previsti lavori anche sulla strada provinciale 16 a Colombaro di Formigine e sulla strada provinciale 467 nel comune di Fiorano.

Per il presidente della Provincia Gian Domenico Tomei “l’impiego dei proventi delle violazioni del codice della strada per il miglioramento della viabilità, rappresenta un meccanismo virtuoso di uso delle risorse pubbliche per la collettività, che assicura inoltre un principio di trasparenza verso i cittadini”. I lavori prevedono la fresatura dell'asfalto esistente, la posa di un nuovo manto stradale ed il rifacimento della segnaletica stradale e saranno eseguiti dalla ditta Eurostrade srl di Castellarano (Reggio Emilia).