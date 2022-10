Lavori stradali e rimozione di una gru: chiusa via Guarini all'altezza con via Lana

Giovedì 13 ottobre, per l’intera giornata, via Guarini sarà chiusa in prossimità dell’incrocio con via Lana (tra il civico 44 e il civico 58) per consentire la rimozione di una gru a torre per opere edili in un cantiere privato.

Per la durata dei lavori, sarà necessaria anche la deviazione su un percorso alternativo dei mezzi del trasporto pubblico e sarà vietata la sosta. Verrà comunque garantito l’accesso alle proprietà e attività laterali.