Via Guicciardini, al via i lavori per evitare incidenti stradali

In via Guicciardini hanno preso il via gli interventi di delimitazione della sosta e revisione della segnaletica. In questi giorni realizzato un primo attraversamento stradale all’altezza di via Cavazzi, cui seguirà tra primavera ed estate la realizzazione di ulteriori attraversamenti, la perimetrazione degli stalli di sosta consentiti e la posa di dissuasori di sosta fisici dove è vietata.

Sull’asse stradale già sede di incidenti di mezzi in fase di immissione dalle strade laterali o in manovra, anche in risposta alle segnalazioni dei residenti sulla sosta irregolare causa di scarsa visibilità, l’Amministrazione comunale, già da tempo ha programmato alcuni interventi anche di tipo strutturale per definire fisicamente carreggiata e gli spazi di sosta, in modo da aumentare la visibilità in immissione dalle strade laterali.

L’obiettivo degli interventi è migliorare la circolazione stradale e incrementare le condizioni di sicurezza per la mobilità debole in fase di attraversamento della sede stradale, vista anche la presenza di un plesso scolastico nella via, oltre che per i mezzi in immissione su via Guicciardini dalle strade laterali.

I provvedimenti si aggiungono a un costante monitoraggio da parte degli operatori della Polizia locale che, dal 2022 a oggi, ha portato alla contestazione di 57 violazioni su via Guicciardini e 10 su via Lana per sosta irregolare.

Gli interventi dei prossimi mesi riguarderanno, in particolare, la realizzazione di altri due attraversamenti su via Guicciardini (un secondo sempre nei pressi di via Cavazzi e l’altro all’altezza di via Sigonio) e due su via Cavazzi (all’incrocio con via Guicciardini e all’incrocio con via Tamburini), oltre alla realizzazione di segnaletica di delimitazione della carreggiata stradale e degli stalli di sosta, alla realizzazione di zebrature e collocazione di paletti laddove invece è vietata, per migliorare la visibilità sia dei pedoni in attraversamento, sia dei veicoli che si immettono su via Guicciardini da via Lana e via Cavazzi. Allo stesso scopo, verrà inoltre predisposta la segnaletica del dare la precedenza e di strada senza uscita nella stradina chiusa corrispondente ai civici 51-53 di via Guicciardini.