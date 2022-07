Lavori stradali: via Nonantolana a senso unico alternato e corso Canalchiaro chiuso all’incrocio di via Bonacorsa

Da lunedì 18 fino a mercoledì 20 luglio via Nonantolana in zona Torrazzi sarà interessata da lavori di riasfaltatura che comporteranno un restringimento della carreggiata e la regolazione della circolazione a senso unico alternato regolato da movieri.

I lavori, che saranno eseguiti nella fascia oraria dalle 8.30 alle 17.30, in modo da evitare gli orari di maggior traffico, riguarderanno la sezione di via Nonantolana da via Repubblica Montefiorino (sovrappasso della tangenziale Carducci) fino al limite del tratto di competenza comunale (all'altezza di via Raimondo dalla Costa).

Dal 20 al 23 luglio, invece, i lavori si sposteranno in via D’Avia sud, da via Leonardo da Vinci fino a via Campagna. Anche in questo caso, sarà operato un restringimento della carreggiata e istituito un senso unico alternato regolato da movieri.

Lavori in Corso Canlchiaro

Nell’ambito dell’intervento di rinnovo dei sottoservizi e riqualificazione stradale attualmente in atto in corso Canalchiaro, a partire da lunedì 18 luglio fino a inizio autunno, verrà chiuso al traffico l’incrocio con via Bonacorsa, finora rimasto transitabile, per consentire il collegamento delle nuove reti a quelle esistenti.

I residenti e i frontisti del tratto di corso Canalchiaro posto tra corso Duomo e il cantiere, per accedere e uscire con i veicoli dovranno utilizzare la corsia riservata di corso Duomo, richiedendo l’estensione della validità del proprio permesso Ztl o presso gli sportelli del Comando della Polizia locale di via Galilei e della sede del centro storico in via Molza, oppure attraverso il nuovo portale online, dove è stata creata una specifica tipologia di autorizzazione valida per auto sostitutive o altre situazioni come, appunto, l’estensione temporanea motivata della validità del permesso alla corsia riservata di corso Duomo. Il percorso alternativo previsto è il seguente: in entrata piazzale Sant’Agostino - via Emilia Centro - corso Duomo - corso Canalchiaro; in uscita corso Canalchiaro - corso Duomo - via Emilia Centro - piazzale Sant’Agostino.