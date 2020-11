Lavori per il nuovo asfalto fra viale Monte Kosica e Fontanelli

Viale Monte Kosica e viale Fontanelli, nella giornata di mercoledì 25 novembre, tra le 9 e le 17, saranno interessati da lavori di ripristino di tratti stradali ammalorati all’altezza della rotatoria. La nuova giornata di attività segue quelle effettuate la scorsa settimana, durante le quali non è stato possibile completare i lavori a causa del maltempo.

Anche nella giornata di mercoledì 25 novembre, quindi, per effettuare i lavori sarà necessario sospendere la circolazione dei filobus e degli autobus, per i quali saranno previste deviazioni, mentre la viabilità veicolare, per le svolte che rimarranno accessibili, sarà regolata da movieri.

I lavori consistono nel ripristino del sottofondo stradale e nella riasfaltatura dei tratti ammalorati. Gli interventi riguardano in particolare tre aree e non saranno fatti contestualmente per ridurre al minimo l’impatto sul traffico. In particolare, saranno interessati viale Monte Kosica nel senso di marcia in direzione stadio e in quello opposto (corsia riservata ai mezzi pubblici), dove durante l’intervento sulla rispettiva corsia sarà impedito il transito. Su viale Fontanelli sarà impedito il transito in direzione via Berengario durante l’intervento in quest’area e potranno essere previste deviazioni per i veicoli in direzione rotatoria.

Il percorso alternativo consigliato per chi proviene da piazzale Natale Bruni e deve raggiungere viale Storchi è viale Monte Kosica, viale Montecuccoli, via Dogali, piazzale Tien An Men, viale Monte Kosica.