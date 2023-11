Lavori stradali a Villanova e Ganaceto, chiuse alcune strade per alcuni giorni

Fino a fine novembre, nell’ambito di un pacchetto di lavori di manutenzione straordinaria delle strade del territorio comunale a cura del settore Lavori pubblici del Comune di Modena, vengono operate alcune temporanee modifiche alla viabilità in strada Gherlino in zona Ganaceto e in via Di Villanova e strada San Onofrio in zona Villanova.

Durante i lavori, nella fascia oraria dalle 8.30 alle 17.30, in particolare, in strada Gherlino viene sospesa la circolazione stradale, eccetto residenti. Nei tratti di via Di Villanova da via San Pancrazio a stradello Secchia e da strada Sant’Onofrio al sottopasso della Tav, la circolazione procederà a senso unico alternato regolato da movieri, così come in strada Sant’Onofrio.