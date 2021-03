Soliera, al via la manutenzione delle strade bianche

Oltre alla manutenzione straordinaria delle asfaltature, il Comune di Soliera avvia oggi anche una serie programmata di interventi sulle "strade bianche" (strade pavimentate con materiale inerte). Le lavorazioni consistono nella fresatura e livellatura della sede stradale per la chiusura delle buche, nell'eliminazione di creste e nella sagomatura delle strade, con eventuale integrazione di materiale, poi stabilizzato come finitura di superficie.

Le strade interessate dai lavori sono Via Trivio, Stradello Cantone, Stradello Lama, Via Grossa Testa, Via Sabbioni, Via Vaccheria, Via Viazzolo, Stradello San Michele, Via Commenda e Via Fornace.